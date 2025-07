Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Motorradfahrer schwer verletzt

Willstätt (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer sowie ein Sachschaden von rund 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagabend in der Hauptstraße ereignete. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 17:15 Uhr eine 43-jährige VW-Fahrerin und hinter ihr ein 51-jähriger Motorradfahrer die Hauptstraße befahren haben. Beim Abbiegevorgang der Autofahrerin nach links in die Lichtenbergstraße soll es zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Der Zweiradlenker soll mit der Fahrzeugfront des VW zusammengestoßen und gestürzt sein. Dabei zog sich der 51-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Das Motorrad sowie der VW waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Die Arbeiten an der Unfallstellt wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Willstätt unterstützt.

