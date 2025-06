POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Mehrere Personen nach Kollision mit dem Gegenverkehr verletzt.

Lippe (ots) - Am Freitagabend (20.06.2025) kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bad Meinberger Straße in Detmold-Diestelbruch. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bad Meinberger Straße in Fahrtrichtung Detmold. Beim Linksabbiegen in die Gildestraße übersah er eine 47-jährige Frau auf einem E-Scooter, die die Bad Meinberger Straße stadtauswärts befuhr. Bei dem Unfall wurde die E-Scooter-Fahrerin ...

