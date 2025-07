Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Grießen: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 05/06.07.2025, gegen 01:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Auto auf dem Festparkplatz in Grießen gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf einer Wiese, die als Parkplatz für den Festplatz ausgewiesen war zu einer Brandentstehung, welche zwei Fahrzeuge in Mitleidenschaft zog. Zwei privat vor Ort anwesende Feuerwehrleute konnten das Feuer mittels Feuerlöscher unter Kontrolle bringen, bis die eintreffenden Kameraden das Feuer endgültig löschten. Durch den Brand wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden. Verletzt wurde niemand.

