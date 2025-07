Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Pkw-Fahrer kommt unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

March: Zwei beschädigte Obstbäume und wirtschaftlicher Totalschaden an einem Opel Astra sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles der sich am Sonntag 06.07.2025 um 03:06 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Freiburg-Hochdorf und March-Hugstetten ereignete. Der Fahrer des Autos kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einer Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt von 2,01 Promille in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den beiden Bäumen. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Das Polizeirevier Breisach hat den Unfall aufgenommen.

