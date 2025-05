KFV Bodenseekreis: Hochwasserschutz: Landkreis übergibt Pumpenausrüstung an Feuerwehren

Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

Hochwasserschutz: Landkreis übergibt Pumpenausrüstung an Feuerwehren

Friedrichshafen

Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamt Bodenseekreis und dem Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e.V.

Neun neue Hochwasser-Pumpen mit Zubehör als Rollwagen-Set im Wert von rund 182.000 Euro hat das Landratsamt Bodenseekreis für die Feuerwehren im Landkreis beschafft. Die Feuerwehren in Friedrichshafen, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Salem, Oberteuringen, Meckenbeuren und Kressbronn können die Pumpen ab sofort bei ihren Einsätzen verwenden. Christoph Keckeisen, Erster Landesbeamter, und Kreisbrandmeister Alexander Amann übergaben das Material am Mittwoch, 7. Mai 2025 an Vertreter der Wehren. "Nach der Erfahrung mit Hochwasser- und Überflutungsereignissen in den letzten Jahren, hatte der Kreistag beschlossen, besonders geforderte Feuerwehren mit weiteren Pumpen auszustatten", so Keckeisen, der als Dezernent im Landratsamt auch für den Bevölkerungsschutz und das Feuerwehrwesen verantwortlich ist. Das Hochwasserereignis beispielsweise im vergangenen Frühjahr habe deutlich gezeigt, dass das persönliche Engagement der Einsatzkräfte sehr hoch sei. Das wolle der Kreis durch gute Ausrüstung unterstützen und ergänzen. Die Pump-Ausrüstung befindet sich auf einem leicht beweglichen Rollwagen und besteht aus je zwei Schmutzwasserpumpen, einem benzinbetriebenen Stromaggregat sowie aus weiterem Zubehör. Mit der Pumpleistung von 2.900 Litern pro Minute können beispielsweise Keller oder Tiefgaragen ausgepumpt werden. Das mobile Konzept der "Rollwagen Hochwasserschutz" ermöglicht es, dass eine alarmierte Feuerwehr die Pumpenausstattungen der Nachbarfeuerwehren anfordern kann, sollte sich ein großes Einsatzaufkommen abzeichnen. Die Rollwagen sind einfach mit den vorhandenen Geräte-Lkw der Feuerwehren zu transportieren. Außerdem hatte der Landkreis für die Feuerwehr-Standorte Überlingen und Tettnang schon vergangenes Jahr zwei Sandsackabfüllanlagen im Wert von rund 100.000 Euro beschafft. Diese werden dieses Jahr noch mit einer weiteren Investition von 129.000 Euro weiter aufgerüstet

