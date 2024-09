LPI-GTH: Zwei Mopedfahrer verletzt

Gotha (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 15-Jähriger mit einem Moped die Fichtestraße in Richtung Zentrum. Links neben ihm befand sich ein 35-jähriger Audi-Fahrer. Der Mopedfahrer wollte in die Breitscheidstraße abbiegen und kollidierte dabei seitlich mit dem Pkw. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

