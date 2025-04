Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Delmenhorst (ots)

Nach einem Trickdiebstahl im Stadtgebiet von Delmenhorst bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Am Mittwoch, 09. April 2025, 13:25 Uhr, klopfte es in einem Mehrfamilienhaus in der Cramerstraße, Höhe Huntestraße, an der Wohnungstür einer älteren Frau. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Handwerker ausgab und um Einlass in die Wohnung bat. Angeblich hätte es einen Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft gegeben, weshalb er nun auch nach Schäden in der Wohnung der Frau schauen wollte. Nachdem ihm die Frau Zutritt gewährte, lenkte er sie ab und nutzte unbeobachtete Momente für die Suche nach Wertgegenständen. Dabei erbeutete er Schmuck und die Geldbörse der Geschädigten. Nachdem der Mann die Wohnung gegen 13:30 Uhr verlassen hatte, fiel der Frau das Fehlen der Gegenstände im Wert von ungefähr 900 Euro auf.

Sie beschrieb den Mann als

- ungefähr 50 Jahre alt - etwa 190 cm groß - ca. 90 kg schwer (athletische Statur) - blondhaarig - mit leichtem Drei-Tage-Bart - sprach Deutsch ohne Akzent - bekleidet mit einer blauen Latzhose und einem blauen Oberteil

Wer die beschriebene Person in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Die Polizei bittet außerdem erneut um die Sensibilisierung älterer Mitmenschen. Gerade sie sind betroffen von Trickdiebstählen aus Wohnungen, bei denen die späteren Täter

- eine Notlage, - eine offizielle Funktion - oder eine persönliche Beziehung

vortäuschen, sich dadurch Zutritt zu Wohnungen verschaffen und Diebstähle begehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell