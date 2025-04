Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Festnahme eines Mannes nach Sexualdelikten

Delmenhorst (ots)

In der Stadt Delmenhorst ist am Mittwoch, 09. April 2025, ein Mann festgenommen worden, der am vergangenen Wochenende durch Sexualdelikte zum Nachteil lebensälterer Frauen aufgefallen war.

Die Polizei hat bereits am Freitagabend, 04. April 2025, umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, nachdem über den Notruf ein Sexualdelikt zum Nachteil einer Anwohnerin aus der Bremer Straße gemeldet worden ist. Sie schilderte, dass es gegen 20:00 Uhr am Wohnzimmerfenster geklopft und sie die Person vor dem Haus irrtümlicherweise für einen Verwandten gehalten hatte. Folglich öffnete sie die Haustür, wo sie von einem unbekannten Mann überwältigt und ins Haus gedrückt worden ist. Unter Anwendung und Androhung von Gewalt zwang der Täter die Seniorin, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Nach dem Verwischen von Spuren flüchtete er aus dem Haus. Die Frau war geschockt und erlitt leichte Verletzungen. Auf eine medizinische Versorgung verzichtete sie aber. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter, der von der Frau sehr gut und detailliert beschrieben wurde, blieben zunächst erfolglos.

Bei der folgenden Befragung von Anwohnern der Bremer Straße sind weitere Fälle bekannt geworden. So ist im Laufe der letzten Woche mehrfach ein Mann auffällig geworden, der Grundstücke älterer und alleinstehender Frauen aufgesucht und dort Kontaktversuche unternommen hat. In mindestens einem Fall wurde dabei ein Smartphone an eine Fensterscheibe gehalten, auf dem pornographische Inhalte abgespielt wurden. Am Sonntag, 06. April 2025, gegen 20:30 Uhr, wurde eine 66-jährige Frau von einem Mann belästigt. Er kam ihr auf dem Fußweg der Bremer Straße, Höhe Feldstraße, entgegen und griff sich dabei in den Schritt. Die Frau entkam der unangenehmen Situation, indem sie sich in ein nahes Restaurant flüchtete. Ihre Personenbeschreibung stimmte mit der aus der ersten Tat überein.

In der Folge wurde das Lokal aufgesucht. Die Belegschaft des Restaurants konnte weitere Angaben zur gesuchten Person machen. Außerdem lagen Videoaufzeichnungen des Lokals vor, auf denen eine Person zu sehen war, bei der es sich um den Tatverdächtigen gehandelt haben könnte. Die Fahndung nach dem zunächst weiterhin unbekannten Mann wurde nochmal intensiviert. Am Morgen von Mittwoch, 09. April 2025, wurde er schließlich beim Verlassen eines Mehrfamilienhauses in der Bremer Straße ergriffen.

Der 23-jährige Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde vorläufig festgenommen. Wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, dem ein Richter am Amtsgericht Oldenburg noch am Mittwoch, 09. April 2025, folgte.

Wer weitere Angaben zu den beschriebenen oder neuen - der Polizei noch nicht bekannten - Taten machen kann, wird dringend gebeten, sich unter 04221/1559-0 an die Polizei Delmenhorst zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell