Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Möckmühl-Züttlingen: Senorin um Schmuck und Bargeld betrogen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Eine Seniorin aus dem Landkreis Heilbronn wurde in der vergangen Woche Opfer eines Betrugs, bei dem sich der Täter als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, sie vor angeblich korrupten Bankmitarbeitern zu schützen, wurde die Frau dazu gebracht, Schmuck sowie Bargeld einem Abholer zu überlassen. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr am Mittwoch, den 11.12.2024 wurde ein Mann beobachtet, der die Tragetasche mit den Wertgegenständen im Bereich des Schloss Assumstadt in Züttlingen an sich nahm und im Anschluss in Richtung der Parkplätze weglief. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: - Südländisches Erscheinungsbild - Etwa 1,75-180 Meter groß - Ungefähr 30 Jahre alt - Schlanke Statur - Dunkle, kurze Haare, vorne leicht gewellt - Dunkle, wattierte und taillierte Jacke - Dunkle Hose Bei der Tasche handelte es sich um eine Tiefkühl-Tragetasche des Discounters Aldi Süd. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die am Mittwoch im Bereich des Schlosshofs in Züttlingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen. Hinweis der Polizei: Seien Sie bei Anrufen angeblicher Polizeibeamter oder anderer Behörden besonders misstrauisch. Geben Sie keine persönlichen Daten oder Vermögenswerte preis, legen Sie im Zweifel auf und informieren Sie die echte Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell