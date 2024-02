POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Jugendlicher bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Durchwühlte Schränke und Schubladen fanden die Bewohner eines Wohnhauses in der Richard-Wagner-Straße in Östringen vor, als sie in der Nacht auf Dienstag nach Hause zurückkehrten. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen drangen die Unbekannten im Zeitraum zwischen Montag, 13:15 Uhr und Dienstag, 00:40 Uhr in das Anwesen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen an der Wand ...

