Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.07.2025, im Zeitraum von 17:00 bis 19:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Hauensteinerstraße in Bad Säckingen vor einer Bar eine Vespa vermutlich durch ein Parkmanöver umgefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ungefähr 750 Euro zu kümmern. Ein bislang nicht bekannter Zeuge soll das Fahrzeug wieder aufgestellt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934 -0) sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell