POL-FR: Laufenburg: Kleinkraftrad verunfallt -zwei verletzte Jugendliche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.07.2025 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die K6542 von Hochsal in Richtung Hauenstein. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Seine 16-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Zweirad nicht zugelassen und ohne Versicherung war. Außerdem war der 17-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

