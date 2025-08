Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Räuberischer Diebstahl, Diebstahl aus Pkw

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht Die Polizei Mosbach sucht nach einem räuberischen Diebstahl in der Mosbacher Hauptstraße nach Zeugen. Am Montagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, wurde zunächst ein renitenter Kunde in einem Discounter gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich dieser bereits in Richtung Friedhof entfernt. Es stellte sich heraus, dass der bisher Unbekannte zuvor mehrere Dosen Alkoholika aus dem Regal genommen, in seiner Jackentasche verstaut und damit den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte. Als er hierauf vom Personal angesprochen wurde, soll der Mann eine Bierdose zu Boden geworfen und einem Mitarbeiter gedroht haben. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Dunkler Teint - Trug eine rote Winterjacke und einen weißen Pullover Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Neckarelz: Scheiben von Pkw eingeschlagen - Wer hat etwas gesehen? Eine bisher unbekannte Person schlug am Sonntag zwei Scheiben eines in Neckarelz geparkten Pkws ein. Zwischen 7 Uhr und 19:20 Uhr stand der Dacia einer 52-Jährigen auf einem Abstellplatz für Busse in der Industriestraße. In diesem Zeitraum schlug der Täter beide Scheiben der Beifahrer Seite ein und entwendete eine Sonnenbrille, Parfum und die Zulassungsbescheinigung Teil I aus dem Handschuhfach. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

