FW-E: Brand in einer Lagerhalle am Ostersonntag

Essen-Horst, Ruhrau, 20.04.2025, 17:29 Uhr

Am Nachmittag des Ostersonntag kam es in einem Glas verarbeitenden Betrieb zu einem Brand im Dachbereich der Produktionshalle. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter mit Löschmaßnahmen begonnen und so die Ausbreitung des Brandes eingedämmt. Die starke Rauchentwicklung sorgte für zahlreiche Notrufe in der Leitstelle, so dass diese eine große Anzahl Einsatzkräfte alarmierte. Die Brandbekämpfung wurde über drei Drehleitern und drei handgeführten Strahlrohren durchgeführt. Nach ca. 2 Stunden war der Brand unter Kontrolle. Eine Gefährdung für die Bevölkerung konnte sehr schnell ausgeschlossen werden, da die Löschmaßnahmen schnell Wirkung zeigten und die Rauchentwicklung nicht mehr wahrnehmbar war. Zurzeit ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, da Teilbereiche des Daches nur schwer zugänglich sind. Es waren insgesamt 50 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr der Wachen Steele, Kray, Kupferdreh, der Hauptwache, Borbeck, Umweltschutz und Rüttenscheid im Einsatz. Der Grundschutz auf der Hauptwache wurde von der Einheit Stoppenberg sichergestellt. Die Ermittlung der Brandursache wird durch die Polizei übernommen. SH

