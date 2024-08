Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Widerstand gegen Einsatzkräfte durch Person in einem psychischen Ausnahmezustand - Polizeibeamter leicht verletzt - Person wird nach medizinsicher Versorgung in eine geschlossene Abteilung eingewiesen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am gestrigen Dienstagabend wurde der Polizei gegen 19:30 Uhr eine randalierende Person im Bereich der Wohngebäude in der Fasanenstraße in Loxstedt gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte trafen hier auf einen 38-jährigen Mann, welcher sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er hatte sich bereits selbst erheblich blutende Verletzungen in seiner Wohnung zugefügt und wiederholt Gegenstände aus seiner Wohnung von seinem Balkon auf eine Grünfläche geworfen.

Da der Mann die Wohnungstür nicht öffnen wollte, jedoch eine erhebliche Gefahr für ihn selbst und andere Personen bestand, erfolgte eine Nottüröffnung durch die Einsatzkräfte der Polizei. Für einen Transport in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung und für weitere polizeiliche Maßnahmen sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich massiv. Ein 29-jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt, ist aber weiter dienstfähig. Nach der medizinischen Versorgung der Schnittwunden in einem Krankenhaus wurde der Mann durch medizinisches Fachpersonal in eine geschlossene Abteilung eingewiesen.

Der Einsatz hatte aufgrund der Örtlichkeit in einer Wohnsiedlung mit vielen Wohneinheiten eine erhebliche Außenwirkung.

