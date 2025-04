Feuerwehr Essen

FW-E: Aufmerksame Nachbarin verhindert Schlimmeres - Feuer in Wohnung schnell gelöscht

Essen-Kupferdreh, Kupferdreher Straße, 09.04.2025, 14:30 Uhr (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Kupferdreher Straße alarmiert. Eine aufmerksame Nachbarin hatte Brandgeruch wahrgenommen und gleichzeitig einen Heimrauchmelder in einer Wohnung ausgelöst - sie reagierte sofort und setzte den Notruf ab.

Die Kräfte der Feuerwache Kupferdreh stellten bei ihrem Eintreffen Feuerschein in einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses fest. Da unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, ging sofort ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung vor. Zügig wurde die Wohnung durchsucht. Glücklicherweise konnten keine Personen in der Wohnung angetroffen werden.

Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Anschließend wurden sowohl die Brandwohnung als auch der Treppenraum mit Lüftern entraucht.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst der Stadt Essen sowie die Feuerwachen Kupferdreh, Steele, Rüttenscheid und der Führungsdienst.

