Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet eine brandverletzte Person

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Altendorf, Siemensstraße, 6.4.2025, 22:26 Uhr (ots)

Am heutigen Sonntagabend um 22:26 Uhr meldeten Anwohnende der Siemensstraße in Essen-Altendorf einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurden sofort die Löschzüge der Feuerwachen Borbeck und Mitte sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck alarmiert.

Als die ersten Fahrzeuge an der Einsatzstelle eintrafen, standen zahlreiche Personen auf der Straße. Von außen war kein Brandereignis sichtbar. Im Rahmen der weiteren Erkundung stellte der Einsatzleiter im zweiten Obergeschoss hinter einer Tür eine massive Verrauchung eines Flures fest.

Sofort wurden mehrere Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude entsandt. In dem verrauchten Flur wurde die Mieterin einer Wohnung mit schweren Brandverletzungen aufgefunden und sofort ins Freie gerettet. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde die Frau in ein Verbrennungszentrum nach Duisburg transportiert.

Die übrigen Wohnungen des Gebäudes mussten vorsorglich abgesucht und Personen kontrolliert werden. In der Brandwohnung konnte die Ursache, in Brand geratene Badmöbel und Wäsche, durch einen Trupp unter Atemschutz schnell ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Um das Gebäude zu entrauchen, setzte die Feuerwehr Hochleistungslüfter ein.

Nach rund einer Stunde wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell