POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Falsche Bankmitarbeiter am Werk - Tipps der Polizei und Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Betrugsmasche über Telefon - Vorsicht vor Call ID Spoofing

In den letzten Tagen wurden im Bereich Wertheim mehrere Fälle von Betrug durch sogenanntes "Call ID Spoofing" gemeldet. In diesen Fällen geben sich die Täter telefonisch als Mitarbeiter von Banken aus und erlangen auf betrügerische Weise Zugang zu den Online-Banking-Konten ihrer Opfer. Die Täter nutzen dabei eine gefälschte Rufnummer, um den Eindruck zu erwecken, dass sie von einer vertrauenswürdigen Quelle anrufen. Am Montagabend wurden in Wertheim-Urphar und Wertheim-Dörlesberg zwei Personen Opfer dieser Betrugsmasche. In beiden Fällen gaben sich die Täter als Mitarbeiter der Volksbank Tauberbischofsheim aus und erklärten, dass ein dringender Zugriff auf die Konten notwendig sei, um diese vor möglichen Betrügern zu schützen. Leider übermittelten die Geschädigten ihre Online-Banking-Zugangsdaten, wodurch Beträge von mehreren tausend Euro von ihren Konten abgebucht wurden. Ein weiterer Fall ereignete sich am selben Tag in Boxberg. Auch hier entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Die Polizei warnt dringend vor dieser Betrugsmasche und rät allen Bankkunden, äußerst vorsichtig zu sein, wenn sie telefonisch nach ihren Zugangsdaten oder persönlichen Informationen gefragt werden. Banken fordern niemals telefonisch Zugangsdaten oder TANs an. Sollte ein solcher Anruf erfolgen, kontaktieren Sie bitte sofort Ihre Bank über die offiziellen Telefonnummern und melden Sie den Vorfall der Polizei. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen.

Tipps zur Vermeidung von Call ID Spoofing: - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von vermeintlichen Bankmitarbeitern telefonisch kontaktiert werden. - Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten, TANs oder Passwörter am Telefon preis. - Überprüfen Sie im Zweifelsfall die Rufnummer, bevor Sie auf einen Anruf reagieren. - Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend Ihrer Bank und der Polizei.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem am Dienstag ein geparkter Skoda Kodiaq in Bad Mergentheim durch einen Unbekannten beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der Pkw war in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Kapuzinerstraße abgestellt und wurde vermutlich beim Ausparkvorgang eines anderen Fahrzeugs beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Mergentheim unter 07931 54990 entgegen.

