Am Samstagmorgen kollidierten drei Fahrzeuge auf der A8 kurz vor dem Lämmerbuckeltunnel

Gegen 10 Uhr waren die beteiligten Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Kurz vor dem Lämmerbuckeltunnel musste ein 44-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfahrende 64-jährige Ford-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Ein 63-Jähriger konnte mit seinem Opel ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen und fuhr in Folge dem Ford auf. Dabei wurde die 69-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Sie kam per Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum. Für die Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen etwa eine Stunde gesperrt. Der VW und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe betrug etwa 11.000 Euro.

