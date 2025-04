Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Motorradfahrerin übersieht abbiegenden PKW

Am Samstagabend ereignet sich auf der Kreisstraße K 7569 ein Auffahrunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin.

Ulm (ots)

Gegen 19:30 Uhr befuhr eine 47-jährige mit ihrem BMW die Kreisstraße von Eberhardzell in Richtung Bad Waldsee. Auf Höhe der Abzweigung nach Buch bog die BMW-Fahrerin nach rechts ab. Eine 18-jährige Motorradfahrerin nahm diesen Abbiegevorgang zu spät wahr und kollidierte in der Folge mit dem Heck des PKW. Die Fahrerin des Motorrades verletzte sich dabei leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in eine naheliegende Klinik geflogen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Biberach a.d. Riss. Die Schadenshöhe beträgt etwa 10.000EUR.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä.) -0757214 email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell