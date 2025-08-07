Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fahrzeugbrand

Hohenlohekreis (ots)

L1089/Bretzfeld: Transporter in Vollbrand

Auf der Landesstraße 1089 bei Bretzfeld geriet am Mittwochvormittag ein Transporter in Brand. Der Fahrer war gegen 11:20 Uhr aufgrund einer Warnmeldung im Display des Wagens mit dem Fahrzeug von der Autobahn abgefahren und hatte es am Fahrbahnrand abgestellt. Kurz darauf stand der Fiat Ducato in Vollbrand. Die Feuerwehr Bretzfeld war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und löschte das Feuer. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die L1089 vollständig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell