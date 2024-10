Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in Mehrfamilienhaus

Augsburg (ots)

Am 21.10.2024 berichteten wir mit der Pressemeldung Nr. 2351 wie folgt:

Mering - Am gestrigen Sonntag (20.10.2024) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kapellenberg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Im Nachgang des Brandes kam es zur Verpuffung in der Wohnung. Der Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Eine Bewohnerin hatte temporär gesundheitliche Probleme. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

--- AB HIER NEU --- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---

Die Kriminalpolizei Augsburg geht derzeit von Brandlegung aus und ermittelt gegen den 36-jährigen Bewohner, der - wie in Pressemeldung 2351 genannt - leicht verletzt wurde. Offenbar wurde eine Flüssigkeit in der besagten Wohnung entzündet, weshalb es dort zu einer Verpuffung kam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl gegen den 36-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der 36-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein psychiatrischer Sachverständiger wurde beauftragt und soll beurteilen, ob der Untersuchungshaftbefehl in einen Unterbringungsbefehl umgewandelt werden muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell