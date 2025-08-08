PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Mülleimerbrand gesucht und Biberdamm zerstört

Heilbronn (ots)

Mudau-Mörschenhardt: Mülleimerbrand - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte entsorgten am Mittwoch mehrere Einweggrills in einem Mülleimer in Mudau-Mörschenhardt und setzten diesen so in Brand. Gegen 16:20 Uhr fiel einer Zeugin der brennende Mülleimer an einem Bushäuschen in der Preunschener Straße auf. Ein weiterer Zeuge konnte die Flammen löschen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die vor dem Brandausbruch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Preunschener Straße gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Großeicholzheim: Biberdamm zerstört - Polizei sucht Zeugen Den Lebensraum eines streng geschützten Bibers zerstörte ein Unbekannter bereits Ende Juli, in Großeicholzheim an der Schefflenz im Bereich des Angelteichs. Nach Spurenlage wurde der Biberdamm geöffnet, so dass das angestaute Wasser abfloss und das Biotop nahezu trockenlegte. Wer kann Hinweise zum Auffinden des unbekannten Biberfeindes geben? Zeugen melden sich beim Fachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeireviers Tauberbischofsheim unter Tel. 09341/81-0. Gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Dies stellt eine Straftat dar.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

