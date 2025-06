Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: BAB 29: LK Oldenburg: Gemeinde Wardenburg: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 13.06.2025, ereignete sich gegen 14:35 Uhr auf der Autobahn 29 zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und Wardenburg in Fahrtrichtung Osnabrück ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen schwer verletzt wurden. Der Unfallort befindet sich in der Anschlussstelle Wardenburg, Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg. Der 51 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters aus dem Emsland fuhr auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Wardenburg auf den Pkw Ford eines 33 Jahre alten Fahrzeugführers aus dem Landkreis Oldenburg auf. Nach dem Zusammenstoß kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw aus Cloppenburg blieb jeweils zur Hälfte auf Verzögerungsstreifen und Hauptfahrstreifen der Autobahn quer zum Stehen. Die beiden Insassen (Fahrer und 19 Jahre alter Insasse) aus dem Transporter mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurden in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 24.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Anschlussstelle Wardenburg nicht passierbar.

