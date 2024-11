POL-EL: Neuenhaus - Bargeld gestohlen

Lingen (ots) - Am Samstag, den 16. November kam es gegen 3.45 Uhr bzw. 4.00 Uhr in den Vorgärten zweier Wohnhäuser an der Straße "Am neuen Friedhof" zu Sachbeschädigungen. Dabei wurden unter anderem mehrere Pflanzen herausgerissen und in der umliegenden Nachbarschaft verteilt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

