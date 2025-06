POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Brand einer ehemaligen Gaststätte in Schweiburg

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben sich am Donnerstag, 12. Juni 2025, unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Dingstede verschafft. Eine Zeugin konnte Hinweise auf mögliche Verdächtige geben. In der Zeit von 16:00 bis 19:20 Uhr gelangten die gesuchten Personen auf unbekannte Art und Weise in das Wohnhaus in der Nutteler Straße und ...

mehr