POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Unfall in Harpstedt lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Wahrscheinlich durch einen Sturz hat sich am Donnerstag, 12. Juni 2025, gegen 22:40 Uhr, ein Radfahrer in Harpstedt lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Der 68-jährige Mann aus Harpstedt war am Abend mit einem Pedelec auf der Nordstraße in Richtung Prinzhöfte unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache in Höhe der Bertolt-Brecht-Straße zu Fall. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Zwei junge Ersthelferinnen, 21 und 23 Jahre alt, kamen in einem Auto auf den gestürzten Radfahrer zu. Sie wählten den Notruf und machten mit lauten Hilferufen auf die Situation aufmerksam, weshalb Anwohner ihre Häuser verließen. Sie kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den bewusstlosen und reanimationspflichten Radfahrer. Die weitere Versorgung erfolgte durch die Besatzung eines Rettungswagens, einen Notarzt und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 68-Jährige schließlich in ein Krankenhaus gefahren. Weil es Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholisierung gab, erfolgte hier auch die Entnahme einer Blutprobe. Die Betreuung der Ersthelferinnen wurde durch ein Kriseninterventionsteam sichergestellt.

Wer sich zum ungefähren Zeitpunkt des Unfalls in Harpstedt aufgehalten hat und Angaben zum Unfall oder dem Radfahrer machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

