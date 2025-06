Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Dachstuhlbrand im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

In der Mühlenstraße in Delmenhorst ist am Mittwoch, 11. Juni 2025, gegen 11:30 Uhr, ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Brandursächlich wird sehr wahrscheinlich ein technischer Defekt gewesen sein.

Ein 49-jähriger Bewohner eines Reihenhauses hielt sich zur Durchführung von Handwerksarbeiten auf dem Dachboden auf. Dabei stellte er fest, dass der Akku eines Werkzeugs ladebedürftig war, steckte diesen in den Ladeschacht und begab sich vorerst ins Erdgeschoss. Als er hier wenig später das Haus verließ, sah er Qualm aus den Dachpfannen aufsteigen. Während er seine im Haus befindliche Frau alarmierte, klingelten bereits Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Delmenhorst an der Tür des Hauses. Sie befanden sich auf dem Rückweg vom Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6053259) und waren ebenfalls auf den aufsteigenden Rauch aufmerksam geworden. Zusammen mit Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr evakuierten sie Bewohner aus dem gefährdeten Bereich und begannen mit der Brandbekämpfung. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch das Dach eines angrenzenden Reihenhauses, so dass nach vorsichtigen Schätzungen Schäden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstanden sind. Das unmittelbar vom Brand betroffene Reihenhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache ist eine Beschlagnahme ausgesprochen worden. Sehr wahrscheinlich wird aber ein Defekt am Akku bzw. am Ladegerät für die Brandentstehung gesorgt haben.

Beide Hausbewohner und auch Personen aus der Nachbarschaft wurden von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, blieben aber unverletzt. Die Mühlenstraße war bis zum Abrücken der Feuerwehr zwischen der Welsestraße und der Straße "Am Wehrhahn" voll gesperrt. Die vollständige Freigabe der Straße erfolgte nach der fotografischen Dokumentation des Brandortes, bei der auch eine Drohne der Polizei zum Einsatz kam, gegen 14:30 Uhr.

