POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwere Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Drei Personen verletzt +++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Mittwoch, 11. Juni 2025, gegen 13:05 Uhr, ein junger Mann aus Wildeshausen lebensgefährlich verletzt worden.

Zur Unfallzeit war eine 25-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem Kleinwagen auf der Glaner Straße in Richtung Moorbek unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Heinefelde übersah sie einen 56-Jährigen aus Wildeshausen, der die Glaner Straße mit einem VW in Gegenrichtung befuhr. Der VW prallte frontal in die Beifahrerseite des Kleinwagens, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam auf der Glaner Straße zum Stillstand. Der Kleinwagen schleuderte von der Fahrbahn und blieb an einem Wildschutzzaun stehen.

Nach dem Zusammenstoß war der 25-jährige Beifahrer im Kleinwagen eingeklemmt. Er musste von 31 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden, erlitt potentiell lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Verletzungen der 25-Jährigen und des 56-Jährigen wurden vor Ort von einem Notarzt als mittelschwer eingestuft. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Bei den Rettungsmaßnahmen unterstützte zudem die Besatzung eines dritten Rettungswagens, die bereits mit einem Patienten an Bord auf die Unfallstelle zukamen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf etwa 30.000 Euro geschätzt wurde. Die Unfallstelle konnte nach dem Zusammenstoß nicht passiert werden. Die Sperrung hatte bis ungefähr 16:00 Uhr Bestand.

