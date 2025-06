Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer nach schwerem Verkehrsunfall in Wildeshausen gestorben

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wildeshausen hat am Mittwoch, 11. Juni 2025, gegen 19:30 Uhr, ein Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitten.

Der 55-jährige Mann aus Twistringen war mit seinem Motorrad auf der Pestruper Straße in Richtung Colnrade unterwegs. Zwischen Wildeshausen und Pestrup verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte er frontal mit dem Mercedes eines 43-Jährigen aus dem Kreis Diepholz zusammen, der die Kreisstraße in Richtung Wildeshausen befuhr.

Der 55-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert, blieb neben der Fahrbahn liegen und war nicht ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag. Der 43-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Weil das Motorrad nach dem Unfall Feuer fing, rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen mit zwölf Einsatzkräften aus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Pestruper Straße war im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Sperrmaßnahmen wurden im Laufe des Abends von der Straßenmeisterei Wildeshausen übernommen und hatten ungefähr bis Mitternacht Bestand.

