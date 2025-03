Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Hattingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Hauptstraße - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (21.03.2025)

Immendingen, Hattingen (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls am Freitagvormittag auf der Hauptstraße. Eine 38-jährige Toyota-Fahrerin war in Richtung Immendingen unterwegs. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Mercedes Sprinter eines 30-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Toyota ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Schaden am Sprinter dürfte bei etwa 8.000 Euro liegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

