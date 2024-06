POL-MA: BAB 5: Verkehrssperrung aufgrund eines Unfalls - Einsatz von Polizei und Rettungskräften, PM Nr. 2

Kronau (ots) - Am Dienstagmittag gegen 14:20 Uhr flüchtete eine noch unbekannte männliche Person mit dessen Fahrzeug auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe vor einer Polizeistreife, weshalb derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz ist. Der Unbekannte verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Kronau, stellte ...

mehr