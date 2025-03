Sulz am Neckar (ots) - In der Rosenstraße haben Unbekannte in den vergangenen Wochen ein Mofa aus einem Garten entwendet. Das schwarze Mofa der Marke "TOMOS" mit auffälligen roten Felgen ist dort zuletzt am 01.03.2025 gesehen worden. Am Donnerstagmorgen bemerkten die Eigentümer den Diebstahl. Die Polizei bittet ...

mehr