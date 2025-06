Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Dingstede +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben sich am Donnerstag, 12. Juni 2025, unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Dingstede verschafft. Eine Zeugin konnte Hinweise auf mögliche Verdächtige geben.

In der Zeit von 16:00 bis 19:20 Uhr gelangten die gesuchten Personen auf unbekannte Art und Weise in das Wohnhaus in der Nutteler Straße und entwendeten etwas Schmuck. Eine Nachbarin gab später Hinweise auf eine tatverdächtige Person, die zwischen 17:30 und 17:45 Uhr unter einem Vorwand an ihrer Haustür geklingelt hatte und nach einem kurzen Gespräch in einen dunklen Kombi gestiegen war. Den Mann beschrieb sie als

- ca. 25 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke, normale Statur - deutsches Erscheinungsbild - leichter Oberlippenbart - kurze und dunkle/schwarze Haare - sprach mit einem leichten osteuropäischen Akzent

Wer weitere Hinweise zum Mann oder dem dunklen Kombi, der sich mit insgesamt vier männlichen Insassen in Richtung Ortsmitte von Dingstede entfernte, geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

