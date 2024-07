Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heckscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte machten sich am vergangenen Wochenende an einem blauen Mazda im Stadtteil Hohenecken zu schaffen. Wie bisher bekannt ist, stand der Wagen zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, in der Ulmenstraße. Der 38-jährigen Besitzerin fiel bei ihrer Rückkehr an das Auto auf, dass die Heckscheibe beschädigt war. Das Glas war gesplittert und wurde nur noch durch die aufgeklebte Folie zusammengehalten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges gehört oder gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

