Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in Parkhaus

Kaiserslautern (ots)

Da hat sich die Suche nach dem Verursacher vermutlich schnell geklärt: Wie ein 61-jähriger Mann der Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde sein Skoda wohl beim Einparken in einem Parkhaus in der Hellmut-Hartert-Straße durch einen VW beschädigt. Jedenfalls entdeckte der Besitzer des Skodas bei der Rückkehr an seinen Wagen, das dieser auf der Beifahrerseite beschädigt war. Daneben stand der Passat mit Hamburger Kennzeichen und wies ebenfalls entsprechende frische Unfallschäden auf. Von dem Fahrer war weit und breit nichts sehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf den Unfallverursacher kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht zu. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell