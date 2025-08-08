Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Versuchte Brandstiftung und Unfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Versuchte Brandstiftung in Bahnhofstoilette - Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstagabend kam es in Öhringen beinahe zu einem Brand in der öffentlichen Toilette am Bahnhof. Gegen 20:15 Uhr versuchten Unbekannte in der Herrentoilette die in der Wandhalterung befindlichen Papierrollen in beiden Kabinen anzuzünden. Diese begannen lediglich zu kokeln, wodurch erheblicher Rauch entstand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Öhringen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Bahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

L1045/ Forchtenberg: Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Donnerstagabend kam es auf der Landesstraße 1045 bei Forchtenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern. Gegen 18:50 Uhr befuhren eine 36-Jährige und ein 34-Jähriger mit ihren Rädern die Landesstraße von Ohrnberg kommend in Richtung Sindringen. An der Einmündung zur L1050 bogen beide nach links ab. Zeitgleich fuhr ein 50-jähriger Ford-Focus-Fahrer von Jagsthausen kommend in die Einmündung ein und bog ebenfalls nach links in Richtung Forchtenberg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit den beiden bevorrechtigten Radfahrern, die daraufhin stürzten. Beide wurden leicht verletzt, wobei die 36-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

