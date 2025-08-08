Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Exhibitionist unterwegs, Einbrüche, Brand von Hecke, Frauen rassistisch beleidigt, Autofahrer geschlagen und Geschwindigkeitskontrollen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Exhibitionist belästigt Passantin

Am Donnerstag gegen 17:25 Uhr wurde eine 27-Jährige in der Bahnhofstraße in Heilbronn von einem unbekannten Mann belästigt. Der Täter kam der Frau entgegen, wobei sein schlaffes Geschlechtsteil aus seiner Hose hing. Danach entfernte er sich in Richtung Hauptbahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Mann wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß, korpulent, helle kurze Haare, heller Teint, helles T-Shirt und helle Shorts. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Zwischen Montagnachmittag und Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Orthstraße in Heilbronn ein. Die Täter hebelten zunächst ein Kellerfenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Stockwerke sowie die Garage. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Orthstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Ilsfeld-Auenstein: Einbruch in Discounter und Bäckerei - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Freitag drangen Unbekannte in der Eisenbahnstraße in Ilsfeld-Auenstein in die Filiale eines Discounters sowie eine angrenzende Bäckerei ein. Die Täter verschafften sich über das Dach gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, brachen Schließfächer der Mitarbeiter auf und versuchten vergeblich, den Tresor im Büro des Supermarkts zu öffnen. Aus einem Tresor der Bäckerei entwendeten sie Bargeld. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eisenbahnstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Ilsfeld-Schozach: Grill entzündet Baum

Am Donnerstagnachmittag geriet in der Thomas-Mann-Straße in Ilsfeld-Schozach ein Tujabaum in Brand. Ein 31-Jähriger hatte gegen 15:30 Uhr in der Nähe des Baums einen Kohlegrill angezündet und sich kurzzeitig vom Grill entfernt. Als der Mann wenig später zurückkehrte, stand der Baum bereits in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf ein angrenzendes Haus verhindern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Heilbronn: Frauen rassistisch beleidigt

Am Donnerstagabend wurden drei junge Frauen in der Kramstraße in Heilbronn von einem 47-jährigen Mann rassistisch beleidigt. Der stark alkoholisierte Mann äußerte gegen 21 Uhr abfällige und bedrohliche Kommentare in Richtung der Frauen. Eine vorbeifahrende Polizeistreife wurde auf das Geschehen aufmerksam gemacht und kontrollierte den Mann. Währenddessen entfernten sich die drei Frauen, bevor ihre Identität festgestellt werden konnte. Dem 47-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt und er muss nun mit einer Anzeige wegen verhetzender Beleidigung rechnen. Die Polizei bittet die drei Betroffenen, sich unter 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Ittlingen: Fahrer schlägt und bespuckt Autofahrer - Zeugen gesuch t Am Donnerstagvormittag, gegen 11:40 Uhr, kam es in Ittlingen zu einer Körperverletzung. Nach einem Beinahe-Zusammenstoß in der Hauptstraße stieg der Fahrer eines weißen Mercedes Vito aus, schlug einem 29-Jährigen Ford-Fahrer unvermittelt durch die geöffnete Scheibe ins Gesicht und bespuckte ihn. Anschließend beleidigte er ihn auf Portugiesisch und fuhr davon. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Neuenstein: Massive Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Kontrolle

Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei Weinsberg am Donnerstagvormittag im Baustellenbereich auf der Kreisstraße 2386 bei Neuenstein wurden 18 Fahrer mit teils gravierenden Tempo-Überschreitungen ertappt. Zehn von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Spitzenreiter war ein 33-Jähriger mit seinem VW Amarok. Bei erlaubten 50 km/h wurde er mit 126 km/h gemessen. Zudem wurde bei der Anfahrt der Polizisten ein Audi RS4 mit rund 150 km/h statt erlaubten 100 km/h festgestellt. Gegen den Fahrer eines Leichtkraftrads wird zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da sein Fahrzeug technisch manipuliert wurde.

