POL-PPRP: Brand im Bürgerhof

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Freitag (07.02.2025), gegen 08:50 Uhr, meldeten Passanten einen Mann, der in der Bahnhofstraße Wahlplakate zerreißt. Eine Polizeistreife stellte den 36-jährigen Täter fest. Nach der Anzeigenaufnahme erteilte sie ihm zunächst einen Platzverweis. Da der Täter jedoch bereits wenige Augenblicke später erneut auftauchte, nahmen die Polizeikräfte ihn in Gewahrsam. Der Transport zur ...

