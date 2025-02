POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Dienstag (04.02.2025), 22 Uhr, und Donnerstag (06.02.2025), 19 Uhr, brachen Unbekannte eine auf der Ladefläche eines Transporters verbaute Werkzeugkiste auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum am Otto-Buckel-Platz abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Am ...

