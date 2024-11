POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Dienstagabend (05.11., 19.15. - 21.13 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Capitelholz in Wiedenbrück ein. Die Einbrecher hebelten eine Seitentür des Hauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Die Täter durchwühlten sämtliche Zimmer im ersten Obergeschoss durchsuchten Kisten im Keller und auf dem Dachboden. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld und Wertsachen. Die Polizei ...

