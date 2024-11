POL-GT: Fahrradprüfung an der Josefschule in Spexard

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Montag (04.11.) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Tulpenweg verschafft. In der Zeit zwischen 13.40 - 19.25 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten anschließend das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurden Schmuck, Bargeld und Parfüm gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann ...

