POL-GT: GPS-Systeme aus Landmaschinen gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (01.11.) gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hermann-Hesse-Straße eingebrochen. Im Zeitraum von 16.15 - 21.20 Uhr hebelten die Einbrecher eine Balkontür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben ...

mehr