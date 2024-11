Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Hopfenweg - Nachbarn beobachten Einbrecherin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagnachmittag (31.01., 14.45 Uhr) kam es am Hopfenweg zu einem Einbruch. Dabei wurde eine Glastür eingeschlagen. Sämtliche Schubladen und Schränke in dem Haus wurden durchsucht. Nachbarn wurden auf den Einbruch aufmerksam und beobachteten eine Frau in dem Garten. Diese hatte ein südosteuropäisches Aussehen, einen längeren dunklen Haarzopf und trug ein dunkles Oberteil. Die Frau ging in Richtung Auf`m Reck davon. Begleitet wurden sie von einer weiteren Person, welche ein weißes Oberteil und Jeans trug. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat, kann nicht gesagt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell