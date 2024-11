Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist in Gütersloher Geldinstitut

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Vorraum eines Geldinstituts an der Neuenkirchener Straße zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einer 89-jährigen Dame gegenüber in schamverletzender Weise. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag (01.11.) gegen 13.00 Uhr. Der Unbekannte war ca. 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er war hell bekleidet mit einer hellen Mütze.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren zu dem Vorfall eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

