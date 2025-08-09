Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Ilsfeld/A81: gestohlener Pkw wird gestoppt; 3 Polizeibeamte leicht verletzt

Am Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, sollte ein gestohlener Ford C-Max auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Würzburg einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem er zuvor nach einer Verfolgungsfahrt im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim entkommen konnte. Zur Kontrolle sollte der Ford durch 2 Streifenwagen vor und hinter ihm auf den T + R Parkplatz Wunnenstein Ost geleitet werden. Der 21-jährige Ford-Lenker wollte sich erneut einer Kontrolle entziehen, indem er zuerst eine Vollbremsung einleitete und dann versuchte über den Grünstreifen rechts an dem vorderen Streifenwagen vorbeizukommen. Hierbei streifte er diesen und beschädigte mehrere Leitpfosten und Verkehrszeichen. Nachdem der Ford den Streifenwagen überholte hatte, kollidierte er mit einem dritten Streifenwagen, der die Fahrbahn vor ihm gesperrt hatte. Bei dem Vorfall wurden zwei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der Fahrer des Fords sowie sein 20-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Eine 16-jährige Mitfahrerin, die sich ebenfalls im Ford befand, wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Vorfall nicht gefährdet oder geschädigt. Bei dem Vorfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 38.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Ford-Lenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Einfluss berauschender Mittel stand. Der Ford-Lenker wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt.

