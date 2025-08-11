PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrskontrollen nach Festival

Heilbronn (ots)

Creglingen/Taubertal-Festival - Zahlreiche Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen- und Alkohol unterwegs

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg, inbesondere des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim, und des Polizeireviers Bad Mergentheim waren am vergangenen Wochenende bei An- und Abfahrtskontrollen rund um das Taubertal-Festival eingesetzt. Die Verkehrskontrollen fanden am Samstag und am Sonntag jeweils zwischen 9 und 16 Uhr statt.

Bei den Kontrollmaßnahmen wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer und deren Fahrzeuge kontrolliert. Schwerpunkt war vor allem die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer. Insgesamt wurden 15 Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Drei Pkw-Lenker nahmen ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss in Betrieb. Einer von ihnen musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben.

Bei weiteren 20 Fahrzeugführern wurde zwar Alkohol in der Atemluft festgestellt, die Werte blieben jedoch unterhalb der Ahndungsgrenze.

Abgesehen hiervon wurden weitere Verstöße, wie das Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und angezeigt. Die unzulängliche technische Beschaffenheit einzelner Fahrzeuge führte darüber hinaus in zwei Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie zur Ausfertigung mehrerer Mängelberichte.

Am heutigen Montag finden noch weitere Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Taubertal-Festival statt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: marcel.dominke@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn

