POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle auf der Autobahn

Main-Tauber-Kreis (ots)

A 81 / Großrinderfeld: Zwei Pkw kollidieren nacheinander mit Mittelschutzplanke

Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro und zwei Verletzte sind das Resultat zweier Unfälle am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld. Gegen 13Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Transporter auf der A81 in Richtung Würzburg unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 36-jähriger Fiat-Fahrer. Zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Gerchsheim kam der 21-Jährige, mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Wagen kam einige Meter weiter, auf dem linken Fahrstreifen, zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Kurz darauf fuhr auch der Fahrer des Fiat gegen die Mittelschutzplanke und blieb etwa 50 Meter hinter dem Mercedes-Benz stehen. Auch der Fiat musste abgeschleppt werden. Weshalb der Fiat-Fahrer von dem Fahrstreifen abkam, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zwischen dem Mercedes-Benz und dem Fiat kam es, aktuellen Kenntnissen nach, zu keiner Kollision. Durch den Unfall verletzte sich der Fahrer des Mercedes-Benz leicht. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Fiat-Fahrer wurde schwer verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Aufgrund herumliegender Trümmerteile und der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Gerchsheim für eine Dauer von etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

