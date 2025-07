Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall mit 1,06 Promille verursacht

Haren (ots)

Heute kurz nach Mitternacht kam es im Rehweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrer eines Audi A4 kam in Fahrtrichtung Schloßallee von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum. Er und ein 25-jähriger Mitfahrer wurden dadurch schwer verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 28 und 29 Jahren wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer des Pkw ein Promillewert von 1,06 Promille in der Atemluft festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell