POL-STD: Sachbeschädigung mit hohem Schaden an Stader Kindergarten

Stade (ots)

Unbekannte haben sich in der vergangenen Nacht in Stade im Sanders Weg auf das Grundstück des dortigen, zur Zeit im Umbau befindlichen Kindergartens begeben und diverse Bauzäune sowie ein Bau-WC umgeworfen. Zusätzlich haben der oder die Täter dann noch ca. 20 Fensterscheiben an dem Gebäude mit Pflastersteinen eingeschlagen und so einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro verursacht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

